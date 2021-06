La carta de Ana Obregón a Beatriz, la madre de Anna y Olivia: "Deberíamos lapidarle"

Este jueves, tras 40 días de búsqueda en las aguas de Tenerife, aparecía el cadáver de la pequeña Olivia, de 6 años. Tal y como revelan las autoridades, su padre, Tomás Gimeno, habría asesinado a ella y a su hermana pequeña, Anna, de un año. Ni el cuerpo de la pequeña ni el padre han aparecido.

Desde que se ha confirmado esta devastadora noticia, han sido muchos los rostros conocidos que han querido enviarle su apoyo a la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann, como es el caso de la reina Letizia, que quiso enviarle un mensaje mostrándose así muy afectada.

Ahora ha sido la actriz Ana Obregón la que ha querido enviar unas palabras de consuelo y apoyo a la madre de las niñas de Tenerife. Como podrás recordar, hace poco más de un año que Ana perdía a su hijo, Álex Lequio, tras dos años luchando contra el cáncer.

El mensaje de Ana Obregón a Beatriz

La actriz ha usado las redes sociales para compartir, junto a una foto de las niñas, un mensaje dirigido a Beatriz, su madre: "Querida Beatriz, he seguido tu historia de esperanza y valentía desde el principio de esta tragedia", comenzaba el texto.

"Solamente pido que ese cabrón, si cabrón y asesino, este vivo. (A los mierdas hay que llamarles por su nombre) Y si la justicia fuera justa cuando le cojan que no entre en la cárcel unos años como hacen con todos los asesinos de sus hijos, sino que deberíamos lapidarle entre todos y yo tiraría la primera piedra", continuaba ante sus casi 800 mil seguidores.

"Y a ti , querida Beatriz, poco puedo decirte, porque no hay consuelo. Cuando una madre pierde un hijo nos entierran en vida. No voy a pedirte que seas fuerte, ni que pienses que está en el cielo, ni todas esas cosas que nos dicen con cariño pero que no nos ayudan en nada. Solamente puedo mandarte todo mi amor y decirte que no estás sola. Toda España está contigo y somos muchas las madres que han perdido a su hijo y que lloramos contigo", finalizaba.

