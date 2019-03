Carolina Cerezuela estrena el videoclip de su single 'Manzana de caramelo' junto a Jaime Anglada

El pasado mes de octubre Carolina Cerezuela empezaba la aventura de grabar su primer disco. Y es que la actriz canta y, muy bien por cierto. Después de conocer hace unas semanas su primer single 'Manzana de Caramelo' Carolina ha estrenado el videoclip del tema donde aparece junto a su compañero Jaime Anglada con el que ha grabado le disco.

A pesar de iniciar este proyecto de una manera muy casual se ha convertido en algo completamente profesional con el que la actriz da el salto al mundo de la canción. Así, Cerezuela decía sobre el inicio de este trabajo: "Cuando conocí a Jaime sentí la música tan cerca que fue imposible decir que no", comentaba en el comunicado con el que Sony España daba a conocer la colaboración. "Él es un gran escritor de canciones y empezamos a disfrutar cantándolas juntos. Para mí fue un regalo que quisiera compartirlas conmigo y cederme parte de su música", afirmaba.

Para terminar diciendo el músico de Carolina: "Fue como ese regalo que uno no espera. Para mí ella no es cantante: es emoción, sinceridad y verdad en su voz. Me siento afortunado", alagaba Jaime a Cerezuela.