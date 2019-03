Carolina Cerezuela estrena su disco 'Manzana de caramelo' junto a el mejor amigo del Rey, Jaume Anglada

Carolina Cerezuela es muy conocida por ser una actriz y presentadora de éxito, además de ser la mujer del tenista Carlos Moya y madre de tres hijos. Pues bien, desconocíamos la faceta musical de Carolina más allá de ser miembro del jurado de 'Tu cara me suena' durante sus dos primeras temporadas. Pero, al parecer, Cerezuela es cantante y lo hace muy bien.

Tal es así que la intérprete ha sacado al mercado su primer disco en donde canta a dúo junto a Jaume Anglada, solista de una banda de rock y regatista de vela. Y es que Anglada es íntimo amigo del Rey Felipe con el que ha competido en vela desde hace años en la Copa del Rey de Palma.

Esta combinación artística formada por Carolina y Jaume surgió de una manera muy espontánea y casual: "Una amiga común me pidió que escribiera una canción para Carolina para una causa benéfica para el Chad. Compuse ‘El lápiz está en tus manos' y fui a su casa a cantársela. Y entonces ella se puso a cantar conmigo. Me sorprendió lo bien que casaban nuestras voces y Carolina me preguntó si tenía más canciones. Fue un error o un acierto pero ahí estamos. El primer tema que le presenté fue 'Manzana de caramelo'. Ahí empezó todo", comenta Jaume Anglada.

Y es que han congeniado tanto que ya tiene su primer disco titulado 'Manzana de caramelo' en el que llevan muchos meses trabajando y en unos días verá la luz. ¿Estaremos ante el próximo dúo de moda?