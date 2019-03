Carolina Bang, Nadia de Santiago o Leticia Dolera, entre las peor vestidas de la alfombra roja de los Premios Goya 2014

SUS ESTILISMOS FUERON LOS MENOS ACERTADOS DE LA NOCHE

Los Goya 2014 han estado lleno de sorpresas y es que mientras algunas celebrities lucían sus mejores galas, otras no se sabe de dónde han sacado sus modelitos. Y es que para un gran puñado de famosos no es que haya sido su mejor look. Claudia Pérez, Nathalie Poza, Nadia de Santiago o Leticia Dolera son algunas de las peores vestidas. Ahora es tu turno y elige a la peor vestida de los Goya 2014. ¡A votar!