Carmen Tello piensa que José Coronado "es un envío desde el cielo" de la Duquesa de Alba para su hija Eugenia Martínez de Irujo

Carmen Tello, la que fue amiga íntima de la Duquesa De Alba durante toda su vida, ha hablado con los medios acerca de la relación entre Eugenia Martínez De Irujo y José Coronado. Vanitatis ha revelado que una de las intranquilidades de la duquesa era su hija Eugenia, ya que la veía más vulnerable que al resto de sus hijos. Por lo que Carmen cree que Cayetana ha enviado desde el cielo al actor para que haga feliz a Eugenia.

"Siempre me comentaba que quería que Eugenia encontrara a un hombre hecho y derecho que la cuidara y la quisiera. Que no fuera un niñato. Le inquietaba su futuro porque decía que iba a estar muy sola. Estaría encantada con Coronado, porque a ella siempre le había tirado el mundo de los artistas, de los toreros. Yo creo que Cayetana desde el cielo le ha enviado a coronado para que la haga feliz", declaró la mujer de Curro Romero.

La benjamina de los Alba no ha tenido demasiada suerte en el terreno amoroso, ya que la situación de su divorcio con Fran Rivera pasó por una crisis cuando el torero reclamaba la custodia de la hija de tienen en común, Cayetana. Más adelante, tampoco tuvo mucha suerte con Gonzalo Miró, ya que a la familia Alba no le hacía demasiada gracia que el novio de Eugenia no tuviera los mismos valores que ella. Esperemos que ahora tenga más suerte.