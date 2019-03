Carmen Martínez Bordiú: "El contacto físico entre mujeres es muy natural"

Protagonista de mil escándalos y muy dada a vender su vida a la prensa del corazón, Carmen Martínez Bordiú parece que siempre tiene algo más que contarnos y consigue, en todas las ocasiones, sorprendernos. Y es que, en una entrevista exclusiva que ha concedido a Vanity Fair se atreve a hablar de algunos temas que nunca había tocado antes en sus intervenciones públicas, como la crisis por la que pasa la familia Franco o los graves problemas de su hermano Jaime. Pero también tiene palabras para su marido y para el sexo...

Siempre ha tenido una imagen de mujer adelantada a su tiempo, y es que a Carmen le da exactamente igual pertenecer a la familia que pertenece; ella si quiere hablar de sexo… ¡pues va y habla! “Yo distingo muy bien los sentimientos del sexo. No digo ‘este hombre me quiere’, sino ‘es un polvo y se acabó”, comenta la mujer de José Campos. Pero no deja ahí el tema sexo, no. La madre de Luis Alfonso de Borbón no se corta y expresa su opinión sobre el ‘contacto entre mujeres’, como lo llama ella: “El contacto físico entre mujeres es muy natural. Yo he dormido con amigas en la misma cama y me encantaba que me hicieran cosquillas. Nunca he pensado en sexo sino en sentirme bien”.

La 'nietísima' también tiene palabras para su difunto abuelo, Francisco Franco. Una figura que recuerda con cariño y al que defiende, asegurando que “hizo muchas cosas buenas, pero se le ha demonizado”. De él también cuenta alguna anécdota como las críticas que éste hacia a sus modelitos a la hora de ir a la playa… “Íbamos muchas veces a bañarnos y llevábamos unos biquinis que debían ser pequeños... Mi abuelo dijo: ¿Los compráis al peso o qué? ¡Estaba acostumbrado a las bragas náuticas de su época!”. Si ya pensaba eso en aquel momento… ¡Ay si levantase la cabeza y viese a su Carmencita ahora!

Pero lo que queda claro es que, 'la Bordiú' vuelve a demostrar con esta entrevista que es una mujer muy 'echá pa´lante', y que le da exactamente igual el qué dirán. Ella hace lo que le apetece en cada momento y es feliz. Perfecta abuela, entregada madre y fiel esposa... Así se define ella, aunque el resto del mundo quiera seguir viéndola como la frívola Carmencita de años atrás.