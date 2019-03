Carmen Lomana, el nuevo nombre de los Papeles de Panamá

Gracias a la gran investigación llevada a cabo por La Sexta junto a varios medios de todo el mundo, los Papeles de Panamá han sacado a la luz pública un sinfín de nombres involucrados en una gran trama de sociedades offshore creadas supuestamente para desviar dinero.

Pues bien, un nuevo nombre ha salido a la luz: Carmen Lomana. La colaboradora de televisión y 'número tres' de Vox al Senado heredó una sociedad 'offshore' de su esposo Guillermo Capdevilla con sede en Islas Vírgenes Británicas. Sociedad que Lomana se encargó de cerrar en 2002, tres años después de la muerte de su marido.

"No sé de lo que se trata, de verdad. No sé ni para lo que sirve una empresa offshore. Yo sé del patrimonio y del dinero que teníamos aquí, en España, que es donde pagábamos los impuestos. Pero, por desgracia, él murió. Me gasté muchísimo dinero en deshacerme de esa empresa. Hay que recordar que mi marido no era español [era chileno] y que tenía clientes por todo el mundo. Lo lógico sería preguntarle a él, pero desgraciadamente no se puede", revela Lomana a LOC.