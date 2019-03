Carmen Lomana se enfada con Manuela Carmena y la lía en Twitter

NO LE HAN GUSTADO LAS RESTRICCIONES DEL TRÁFICO

Parece que Madrid está siendo el centro de atención por las medidas restrictivas de tráfico que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid para conseguir controlar la contaminación. Esto no ha sentado bien a muchos usuarios que no han podido desplazarse en coche como acostumbran, pero se han resignado por la salud del planeta y la nuestra. Pero no todos han sido tan comprensivos. Carmen Lomana ha preferido quejarse por las redes sociales de la gestión que está llevando a cabo el equipo de Manuela Carmena.