Carmen Lomana considera que vender la exclusiva de tu boda es muy cutre

Carmen Lomana ha vuelto ya definitivamente de sus vacaciones de verano y ya tiene su agenda repleta de eventos como al que acudió el fin de semana pasado, la celebración del 40 cumpleaños de Emiliano Suárez donde además se celebró la boda sorpresa del empresario con Carola Baleztena. Así, la socialité ha comentado al respecto: "Nos citó en casa de sus padres de largo, con esmoquin, con un concierto espectacular de ópera. Todo muy divertido, hasta Marta Sánchez cantó un tango. De repente paró todo, subió al escenario y pusieron un vídeo con una boda entre amigos, había pocas personas. No sé si una boda normal o pareja de hecho".

Con respecto a las bodas de los famosos, Carmen ha comentado que le espanta cuando las celebridades venden la exclusiva de sus enlaces pues considera que es un momento para disfrutar con tus más allegados: "Me dan mucho pudor esos reportajes de amor y bodas, me espantan las exclusivas de las bodas, me parece de lo más cutre. En lugar de dejar que tus invitados se lo pasen bien, que hagan fotos... andar con ocultismos solo porque te pagan. ¿Te casas por amor o por hacer negocio?".

Y continúa diciendo: "No sé si me volveré a casar, pero jamás daría una exclusiva, ni aunque me pagaran un millón de euros. No y no. Es un día para disfrutar con la gente que me quiere, con mi familia y con toda la prensa. No querré hacer un show, se lo repartiría a todo el mundo. Todas las exclusivas me parecen una vergüenza, hay que estar agradecida a la prensa. Toda esta gente, empezando por Isabel Preysler y terminando por Rociíto o por mí misma, lo que somos, en parte, se lo debemos a los medios. Por eso no entiendo las exclusivas".

Por último, Lomana ha revelado que está de nuevo ilusionada en el amor pues ha conocido este verano a un pretendiente: "Novio no sé, pero pretendiente sí. Además, me encanta, estoy encantada", comenzaba diciendo.

Y añade que el hombre en cuestión es de Milán y planea ir a verlo, aunque comenta que estar con un solo hombre le da pereza: "Estar dedicada en exclusiva a uno solo no me da pereza. Tendría que ser un fuera de serie que me hiciera la vida más alegre, feliz, que le guste el arte... Es fundamental, no puedo estar con un señor que me hable de caza, fútbol y cosas de hombres".