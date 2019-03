Carmen Franco revela la grave enfermedad que padece

Carmen Franco, madre de Carmen Martínez Bordiú, ha hablado para el medio LOC donde ha concedido una dura entrevista en la que ha revelado su delicado estado de salud.

Así, Carmen ha confesado que padece un cáncer terminal para el que no hay tratamiento. Una enfermedad que le detectaron este verano después de un viaje que había realizado.

"Bueno sí, ahora es catarro, pero lo que tengo es un cáncer terminal", explica primero Pardo. "Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien", añade con entereza.

A sus 91 años, Carmen Franco se enfrenta a su enfermedad con serenidad y sin ningún dramatismo, además de asegurar que no teme a la muerte: "Aquí estoy, dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas, no tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente", tal y como refleja el párrafo final de la novela histórica de Nieves Herrero, Carmen.

El medio anteriormente citado añade también que su familia conoce la situación por la que atraviesa Carmen aunque "han preferido dejarlo en familia y que sea ella misma quien hable de su salud".