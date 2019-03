Carme Chaparro confiesa que sufre una enfermedad crónica

Carme Chaparro ha revelado a través de las redes sociales que padece una enfermedad crónica: el síndrome de Menière, lo que le provoca que sufra un pitido constante en su oído derecho.

La periodista y escritora lo ha revelado después de que El Confidencial publicara una noticia sobre la búsqueda de una cura para este vértigo. Momento que ha aprovechado Chaparro para contar su historia.

“Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse”, ha contado.

Inmediatamente, los mensajes de apoyo por parte de compañeros y amigos no se han hecho de esperar.