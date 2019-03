Carlos 'El Yoyas' y Fayna Bethencourt dan contradictorias versiones tras la noticia de la detención de él

Carlos ‘El Yoyas’ y Fayna Bethencourt ha sido una de las parejas más conflictivas desde su paso por la televisión. Tras 17 años juntos y dos hijos en común, la ahora expareja sigue dando de qué hablar después de que él fuera detenido hace unos días por presunta violencia de género. Una acusación por la que él fue detenido para después ser puesto en libertad provisional y al que se le ha impuesto una orden de alejamiento tanto de Fayna como de sus dos hijos, así como la prohibición de residir en las isla de Gran Canaria.

Ahora ambos han hablado para la revista ‘QMD!’, donde cada uno ha dado su contradictoria versión de los hechos. Así, el conocido como ‘El Yoyas’ asegura: “Si yo a ella no la he visto, ¿cómo puede ser que la haya amenazado y coaccionado? Si ni siquiera me ha dejado ver a mis hijos, en concreto a mi hijo. Yo fui a verlo a él y ella no me dejó. Ella directamente me lo impidió, porque no le dio la gana”.

Por su lado, Fayna ha declarado al mismo medio: “Carlos ha actuado mal y he tenido que acudir a la ley. Ha amenazado a mi actual pareja, y me ha seguido sin yo saberlo. Formó un escándalo delante de casa de mis padres y lo arrestaron. Yo interpuse una denuncia hace meses, pero la retiré por pena”.