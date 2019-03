Carlos Seguí, el ex marido de Patricia Conde, asegura que la presentadora no le deja ver a su hijo Lucas

Un mes después de su separación

Un mes después de que Patricia Conde anunciase su separación con Carlos Segui, parece que el asunto vuelve a salir a flote. Y es que según la presentadora la separación fue de ‘mutuo acuerdo’, sin embargo ha sido ahora cuando su ex marido ha estallado y ha confesado que está encontrando muchas trabas para pasar algo de tiempo con su hijo Lucas. Además, asegura que la situación en la que se encuentra no es la que vendió su ex mujer en su momento.