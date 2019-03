Carlos Seguí asegura que Patricia Conde quiere su dinero

La batalla judicial sigue intensificándose a medida que pasan los meses

El ex marido de Patricia Conde ha hablado para Vanitatis, medio al que ha aportado su versión sobre el tema que últimamente está acaparando toda la atención. La batalla judicial por la custodia del hijo en común de Patricia Conde y Carlos Seguí, la cuantía de la pensión y las acusaciones de malos tratos, están enturbiando el supuesto 'acuerdo amistoso' que confirmaron al anunciar su separación. Lejos de llegar a buen puerto, el divorcio de la ex pareja está encrudeciéndose de tal manera, que no parece que vaya a terminar bien para ninguno de los dos.