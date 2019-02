Carlos Navarro 'El Yoyas', imputado por presuntos malos tratos a su ex pareja Fayna

El pasado mes de enero de 2018 Carlos Navarro fue arrestado en su casa de Las Palmas por presunta violencia doméstica contra su ex pareja Fayna Bethencourt después de que ésta interpusiera una denuncia.

Ahora, el conocido como 'El Yoyas' por su etapa en un reality show, ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, en Las Palmas. Ha sido imputado por tres presuntos delitos de maltrato habitual, dos de amenazas (uno leve y otro grave) y otro de vejaciones injustas.

Navarro se encontraba en libertad condicional y tenía una orden de alejamiento que le impedía acercarse a su expareja y sus dos hijos. Según el auto, la Fiscalía y las acusaciones de Carlos y Fayna tienen diez días para solicitar el archivo de causa o la apertura de un juicio oral.

Al parecer la denuncia de hace un año no fue la primera, Fayna, en una entrevista para LOC, aseguró que había retirado un anterior denuncia porque le dio pena: "Tiene que estar a 500 metros alejado de mí, no puede pisar la isla hasta que no haya una resolución. Entonces, no puede venir a ver a sus hijos".

Ambos se conocieron en un programa de televisión y su relación, que duró 15 años, terminó hace dos años y medio y no fue fácil, según la francesa, tuvo que pedir el divorcio por lo contencioso ya que él no se lo quiso conceder de forma amistosa.

