Carlo Constanzia Jr, hijo mayor de Mar Flores, concede su primera entrevista

A sus 24 años, Carlo Constanzia Jr habla por primera vez ante un medio. En la entrevista concedida a la revista 'Vanity Fair' habla claro y sin tapujos.

Confiesa que nunca se ha sentido atraído por la fama, que vio cómo su madre pasaba malos momentos por culpa de esta: "Nunca he aprovechado el nombre de mis padres en mi beneficio. He sido camarero, he fregado platos… como cualquier chico de mi edad. No se me caen los anillos. No vengo de ninguna casta", asegura.

Con tan solo 12 años vivió el divorcio de sus padres y su marcha a Italia, donde vivió los años posteriores. Confiesa que fueron unos tiempos difíciles pero que la música le ayudó a superar y sobrellevar aquella época. El rap se ha convertido en una de sus pasiones y la composición en una de sus aficiones, comenta.

Cuando tenía 22 años se le tachó en la prensa española como un rebelde, tras conocerse una serie de encontronazos que tuvo con la ley: "No me veo reflejado en esas etiquetas. Es una mala interpretación de unas multas que tuve con el coche y de unos excesos que puede tener cualquier chaval".

Más adelante, Carlo Constanzia Jr decidió empezar a dedicarse profesionalmente al mundo de la música, ya que forma una parte muy importante de su vida. "Lo había dejado, porque no es fácil vivir de esto. Y no quiero pedir ayuda a nadie. Por un momento me rendí. Pero un amigo productor me escuchó, me dijo que le gustaba y aquí estamos", asegura.

En cuanto a preguntas relacionadas con su familia y el parentesco con sus padres, confirma rotundamente que, "Heredé la simpatía de mi madre y el carácter de mi padre. Soy muy bueno pero cuando me enfado…" Al final del encuentro entre periodista y artista, a la pregunta de cómo se ve dentro de 10 años el joven músico dice "Mi meta no es la fama, ya la conozco y no me interesa. Quiero ser bueno en lo que haga. Prefiero que digan que soy buen tío o buen novio a que me señales y digan: 'Ahí va el famoso'".