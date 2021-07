Carla Vigo, obligada a presentar a su novio tras ser pillados besándose en una discoteca

Carla Vigo ha vuelto a ser noticia este fin de semana. La sobrina de la reina Letizia ha encontrado el amor y, aunque ella quería mantenerlo en privado, un descuido de una de sus amigas ha hecho que tanto la joven como su nuevo novio hayan sido protagonistas de un vídeo viral.

Carla celebró la última fiesta de la semana del Orgullo LGTBI en una discoteca de Madrid a la que acudió con un grupo de amigos, entre los que estaba Amor Romeira. Tras una noche de bailes y diversión, la canaria quiso compartirlo en sus stories de Instagram sin darse cuenta de que Carla y su novio salían por atrás muy juntitos: "Amor estaba grabando a una amiga suya, Anabel Pantoja, que estaba haciendo no sé qué en una silla, y al fondo de la imagen se nos ve a nosotros besándonos... pero fue sin querer, no pasa nada", relataba Carla en un directo realizado desde sus redes sociales horas después de la polémica. Amor explicó: "Lo compartí por lo de Anabel, pero para cuando me di cuenta de lo tuyo y lo quité de las redes, ya era demasiado tarde".

Después de hacerse virales estas imágenes, Carla decidió hacer un directo para presentar a su novio en las redes sociales. "¿Qué te gusta de él?", le preguntaba una usuaria, a lo que Vigo contestaba rotunda: "Me gusta todo".

La sobrina de la Reina se sinceró con sus seguidores, y contó que aún no han pensado en boda, que se llama Álvaro. Tras esa emisión, la joven compartió una 'storie' en la que aparece solo él, a quien cariñosamente llama "mi niño".

Carla Vigo presenta a su novio en redes sociales | Redes

