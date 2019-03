Carla Pereyra, la novia de Simeone, pura energía en la recta final de su embarazo

Carla Pereyra se va a convertir en madre por primera vez dentro de dos meses -si el bebé no se adelanta-. Tanto ella como Simeone están ansiosos por ver la cara de su niña, quien seguro acaparará la atención de todos. Como cada vez está más impaciente, Pereyra no ha podido parar quieta durante los últimos meses de embarazo.

La argentina se ha vuelto loca con las ostras, un antojo que ha tenido y que se ha podido permitir, ya que como ha confirmado ella misma: "Ya que he pasado la toxoplasmosis, mi embarazo me permite comer de todo. Y claro, ¿quién le dice que no a una embarazada? Jeje".

También ha hecho públicos en su perfil de Instagram los días en la piscina, rodeada de amigos y familiares. O incluso una sesión de fotos que le hizo su propia hermana, a la que ya se dirige como la madrina de la niña.

Sin embargo, quizás la foto más romántica es la que tiene con el entrenador del Atlético de Madrid. Una imagen en la que ambos se están mirando y que recuerda a la escena del espagueti de 'La Dama y el Vagabundo'. Sin duda alguna, este par de argentinos hacen una pareja estupenda.