Carla Nieto sobre Risto Mejide: “No era para mí, ni yo era para él”

El pasado Festival de Cine de Málaga, una pareja sorprendía sobre la alfombra roja: la formada por Carla Nieto y Risto Mejide. Pero con la misma rapidez que el amor les llegó, se les fue, porque poco tiempo después se conocía la relación del presentador de ‘Al Rincón’ con la modelo Laura Escanes, a la que hace nada ha pedido matrimonio.

El pasado fin de semana Carla era nombrada Reina del Cava por el ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia, en Barcelona, ocasión para la que tuvo que vestirse de novia y pasear en coche de caballos. Un diseño de tul de seda blanco de Atelier Santoscostura, joyas de Tous y Lecegui y los zapatos de Magrit completaban el look.

Al ser preguntada por su fugaz relación con Risto, Carla no dudó en contestar: “Se torcieron las cosas, él no era para mí ni yo para él, no hubo ningún tipo de mal rollo, yo estoy muy feliz, él está muy feliz, todo está muy bien”.

Por otro lado, la actriz ha declarado que se encuentra en una etapa profesional “muy dulce y personalmente también muy feliz”. Y añade: “Estoy enamorada de la vida y ya”.