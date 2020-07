Carla Barber no ha tenido ningún reparo a la hora de mostrar cómo ha evolucionado su rostro gracias a la cirugía estética, disciplina en la que la ex Miss España tiene un gran reconocimiento. De hecho son muchas las celebrities las que acuden a su centro para someterse a diferentes tratamientos, entre ellas su ahora cuñada, Laura Matamoros, con la que mantiene una estrecha amistad desde hace años.

Sin embargo, la Carla de hace un tiempo a esta parte no tiene nada que ver con la Carla de ahora, por lo menos físicamente. Así Carla ha decidido mostrar su ‘antes y después’, al igual que hace con sus pacientes. La ex modelo, que tan abiertamente habla de sí misma, ha decidido sincerarse y no ha tenido reparo en revelar todos los cambios estéticos a los que se ha sometido para transformar su imagen. El pasado marzo, explicaba: "Me preguntáis mucho por los tratamientos que me he realizado. Siempre os he hablado con sinceridad y enseño ABSOLUTAMENTE TODO lo que he ido haciéndome desde que empecé a “cuidarme”. Así que aquí os vuelvo a dejar mi ANTES y DESPUÉS".

La ex Miss, enumeró, uno a uno, todos los tratamientos a los que se ha sometido y que, tal y como ella misma declaró, son 11 en total: "Rinoplastia, relleno de ojeras con ácido hialurónico, toxina botulínica para el bruxismo, infiltraciones de bótox en las cejas, tratamientos de láser, radiofrecuencia y skinboosters, tratamientos anti radiación solar, retoques en pómulos y mentón, relleno de labios y microblading de cejas".

Actualmente, Carla parece estar encantada con su rostro. Y también con su pareja, Diego Matamoros, de quien está felizmente enamorada y con quien parece que, poco a poco, afianza más la relación.

