Carla Barber olvida a Diego Matamoros con este hombre

Carla Barber y Diego Matamoros parecían estar muy enamorados. La pareja compartía en sus redes sociales continuamente muestras de su amor, pero repentinamente el pasado mes de abril decidieron seguir cada uno por su lado.

No se saben cuáles han sido los motivos que les han llevado a tomar esta drástica decisión, lo que está claro es que el hijo de Kiko Matamoros estaba abierto a una segunda oportunidad y manifestó que la médico cirujana era la mujer de su vida, pero parece que no así en el caso de Carla.

La canaria ha sido pillada hace unos días por Marbella disfrutando de unos días de relax. Pero no lo ha hecho sola ya que los fotógrafos fueron testigo de las muestras de cariño y la complicidad que Barber derrochó con su acompañante: un hombre moreno, con barba, que se mostró volcado con ella en todo momento.

No se sabe si se trata solo de un amigo especial o de si algo más serio, pero lo que está claro es que Carla está dispuesta a dejar atrás su romance con Diego, ya que mientras que él confesaba no hace mucho que no estaba preparado para encontrar el amor de nuevo, ella sí que afirmaba tener ganar de ilusionarse con alguien.

“Quiero una persona que me quiera, que me cuide, que valore lo que tiene y que tenga una visión de futuro parecida a la mía, nada más”, sentenciaba Carla hace poco. ¿Será este chico esa persona?

Vestida con un caftán de encaje en blanco a juego con su bañador, Barber no se escondió en ningún momento de las atentas miradas que observaban todo lo que hacía mientras que paseaba abrazada a este chico por las calles de Marbella. Sea como sea, lo que parece estar más que claro es que no piensa volver a los brazos de Diego.

