Carla Barber se encuentra de nuevo en el ojo del huracán. Y es que si no se habla de su vida amorosa junto a Diego Matamoros, se habla de el accidente que habría tenido hace pocas semanas esquiando, o como en esta ocasión, sobre sus numerosos retoques estéticos que le han cambiado notablemente el rostro.

Y la verdad es que, para bien o para mal, el cambio es evidente. Hace unos años, en su etapa como Miss, lucía unos rasgos mucho más naturales, sin embargo, a sus 30 años de edad su rostro ha cambiado completamente gracias a la medicina estética, disciplina en la que ella es experta.

Por ello, ha querido mostrar en sus redes sociales y, concretamente en la foto que te mostramos en el vídeo de arriba, el gran cambio que ha dado, para así dejar atrás de una vez todas las críticas que ha recibido sobre su físico. Pero la jugada no le ha salido como ella esperaba ya que aunque ha titulado la publicación: "2013 vs. 2021 : aún habrá gente que diga que me he destrozado la cara, yo estoy muuuyyyy feliiiiiiz VIVA LA MEDICINA ESTÉTICA BIEN HECHA", algunos de sus seguidores consideran que se ha estropeado.

"Te ves más guapa al natural... la medicina estética ayuda cuando ya tienes 50 años" o "los gustos hay que respetarlos pero estabas más guapa antes" son solo algunas de las críticas con las que se ha encontrado la modelo, aunque, como siempre, otros han aplaudido este cambio radical: "Ya nos gustaría a todas estar como tú". Desde luego que para gustos colores y la división de opiniones parece que va a seguir presente durante mucho más tiempo.

