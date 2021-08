Carla Barber deja clara su situación sentimental después de su ruptura con Diego Matamoros

Carla Barber se ha convertido en una de las personas más seguidas en redes sociales, sobre todo por sus tratamientos de belleza. Aunque su relación amorosa con Diego Matamoros ha sido la comidilla durante muchos meses.

Ambos terminaron su relación el pasado mes de abril, después de unas semanas donde atravesaban una profunda crisis, tanto fue así que Diego se fue de la casa de la casa de Carla. Aunque parecía no ser una ruptura definitiva, ya que había una posible reconciliación, los dos decidieron poner punto y final.

Después de un verano completamente diferente tras su separación, parece que ahora la médico cirujana ha vuelto a encontrar el amor, y así lo ha querido compartir a través de una ronda de preguntas en su Instagram Stories. Barber ha confirmado que tiene el corazón ocupado y feliz, por lo que su seguidores esperan que pronto se le pueda poner cara a la persona que ha robado su corazón, ya que aún no ha querido entrar en detalles.

Además, también ha querido abrirse sobre sus planes de futuro: "Crear mi propia familia y compartir mi vida con esa persona que sepa amarme, cuidarme, protegerme y valorarme. Educar a mis hijos y disfrutar viendol@s crecer mientras me hago viejita abrazada al amor de mi vida", ha comentado la intérprete dejando claro, una vez más, lo familiar que es.

Carla Barber | Instagram Stories Carla Barber

También ha aprovechado la ocasión para aclarar porqué se ha cambiado, oficialmente, su apellido: "Además de que es un apellido muy diferente y profesionalmente es distintivo, García es un apellido muy común y Barber se iba a perder si no me lo cambiaba. Si tengo hijos me gustaría que llevasen mi apellido primero, tendré que echarlo a suertes con el futuro padre en caso de que eso ocurra", comentaba reafirmando una vez más en las ganas que tiene de formar una familia.

Carla Barber | Instagram Stories Carla Barber

Aunque con Diego no haya podido llevar a cabo todos sus sueños, como formar una familia, quizás si lo pueda cumplir con la persona que ahora mismo tiene así de contenta y feliz a la canaria.

