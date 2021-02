La foto que ha publicado Carla Barber completamente rubia de cuando apenas se había realizado operaciones estéticas

Carla Barber y belleza son elementos que, sin ningún tipo de duda, van de la mano. La modelo no solo ha sido Miss sino que su vida gira entorno a su conocida profesión como cirujana plástica, algo que le hace ser seguida por miles de personas interesadas en los distintos tipos de retoques estéticos que realiza y sus resultados. Y Carla, como gran profesional que es, no duda en experimentar con ella misma para conseguir sacarse el máximo partido posible, pero no solo lo hace a partir de intervenciones, sino que también, apuesta por cambios de look menos complejos pero igual de exitosos. O por lo menos a veces.

Es por ello por lo que, hace tiempo decidió cambiar por completo y ¡teñirse el pelo de color rubio!, algo que ahora parece no querer recordar. El tema ha surgido después de que la modelo hiciera una ronda de preguntas y respuestas, en la que una usuaria le escribía: "Pregunta chorra, ¿te teñirías de rubia?". A lo que Carla respondió muy decidida diciendo: "Ya lo hice y "nunca máis"" haciendo referencia a esa frase gallega que indica que su respuesta es un no rotundo. Además, esto fue acompañado de una imagen, que te mostramos en el vídeo de arriba.

En ella se ve a una jovencísima Barber con el pelo completamente teñido de rubio, el cual impacta muchísimo debido al habitual moreno al que tiene acostumbrados a todos sus seguidores. Y aún por encima, en la instantánea la doctora no tiene hecho prácticamente ningún retoque estético todavía, lo que hace que su cambio sea aún mayor y que el antes y el después sea increíble.

Lo que está claro después de esto es que probablemente esta es la primera vez que se ha dejado ver así de rubia, pero seguro que también, es la última.

Seguro que te interesa...

Diego Matamoros y Carla Barber se pronuncian por primera vez sobre los rumores de embarazo