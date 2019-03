La cara íntima de Ana Pastor, la hermana de Ana Boyer rompe su silencio y la felicidad de Eva González

Hola hace un repaso a todo lo que escondía el ‘balcón de Mónaco’ durante la celebración del día nacional del país, que congregó a toda la familia. En la revista se habla de las rivalidades, campanas de boda y un nuevo nieto para la princesa Carolina, mientras que en la imagen principal podemos ver a Carlota Casiraghi con su hijo Raphael en brazos. Junto a ella, una muy divertida reina Letizia durante el baile que se marcó en México o a Carmen Martínez Bordiú junto a su madre, Carmen Franco, quien afronta con serenidad y valentía su grave enfermedad.

La cara íntima de Ana Pastor es la portada de Lecturas. En una entrevista en exclusiva habla de sus orígenes y de su familia bajo el titular: “Mi madre no pudo estudiar, no sabe escribir ni leer bien”. Por otro lado, los problemas económicos del clan Bosé han sido la comidilla de los últimos días, sobre todo después de que se conociera que la Fiscalía pide cárcel para Lucía Bosé después de que vendiera en una subasta un cuadro de Picasso que no le pertenecía. Además, la revista recoge en exclusiva las declaraciones de Laura Boyer: “Mi hermana Ana no nos tiene cariño”. Por último, la portada se vuelca con Saúl Craviotto, la revelación televisiva de la temporada.

Diez Minutos recoge las palabras de Carmen Martínez Bordiú, que vive una nueva historia de amor junto a un joven de 32 años y afronta un difícil momento tras haberle detectado a su madre un cáncer: “He vivido toda mi vida sin trabajar”. La recta final del embarazo de Silvia Abascal, a la que vemos junto a su chico, la entrevista a Ana Pastor o Mari Carmen, quién revela: “Aluciné cuando me dieron por muerta”, son los otros temas de portada.

Una muy feliz y embarazada Eva González protagoniza la portada de Semana: “Es niño pero aún no tenemos pensado el nombre”, asegura la presentadora. Una enamorada Anne Igartiburu: “La generosidad de mi marido le hace un ser especial”, o el duro golpe que ha recibido Susanna Griso al morir su madre de un ictus, también son noticias destacadas.

Por último, la revista Cuore nos trae en exclusiva la gran bronca de Shakira y Piqué que tuvo lugar en un restaurante en Barcelona y, según los testigos, hubo tensión, lloros y gritos. Por otro lado, la revista saca parecido a famosos como Cristiano Ronaldo o Pablo Alborán con animales, y hace un repaso a todo lo que se vivió tanto en los Grammys Latinos como en los American Music Awards.