Candela Peña denuncia que ha sido víctima de acoso sexual en plena calle y a la luz del día

Candela Peña vivió el pasado domingo un desagradable episodio que ha querido denunciar públicamente a través de su cuenta de Instagram. La actriz cuenta que a plena luz del día un desconocido la empezó a seguir cuando estaba corriendo: "A pleno sol. Domingo a las 15:30 del mediodía. En principio, nada que temer", empieza el texto que ha publicado en sus stories de Instagram.

"Tras perseguirme un hombre robusto de 1.80 camiseta blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto oscuro; y tras girarme en varias ocasiones, me ha esperado a mi vuelta entre matojos masturbándose. Y lo peor es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria", declara la artista. Y añade: "Si no es por los chicos en bici... no sé y la del 112 diciéndome que no era concreta... Correr por senderos de bicis que dan a la Casa de Campo (Madrid)... ¿Esto cómo se llama? Malas personas".

Una denuncia que llega un mes después de que hiciera públicas las amenazas de muerte a su hijo menor que comenzó a recibir en Instagram. "Qué pasa con tu hijo, le voy a matar" o "Va a morir pronto tu hijo", son algunos de los terribles mensajes intimidatorios a los que tuvo que hacer frente.

Además de estos ataques contra su pequeño Román, fruto de su relación con el que fuera su entrenador físico y pareja, y que ahora tiene diez años, ella también ha sido objeto de graves insultos. "Hija de puta" o "mala madre" son algunos de los deleznables calificativos recibidos desde varias cuentas, aunque la actriz asegura que detrás de todos ellos "está el mismo ser deplorable".

Candela Peña | Gtres

Tras hacer pública la terrible experiencia que ha vivido, la intérprete ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo: "Qué asco, ya no podemos ni salir a calle de día. Es una tortura tener que mirar hacia atrás cada vez que vamos solas por si acaso. Espero que estés bien, queda tanto por hacer y cambiar... Un abrazo enorme y todo mi apoyo".

Candela Peña no ha cesado en sus denuncias a estas cuentas que la acosan continuamente.

Te puede interesar...

Candela Peña revela que hizo públicas las amenazas contra su hijo por "purita inconsciencia"