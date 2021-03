Canco Rodríguez anuncia que espera su primer hijo junto a Marta Nogal: "Estamos muy felices"

Parece que Canco Rodríguez también formará parte del baby boom que nos va a traer este año 2021, de la mano de muchas de nuestras celebrities patrias. Se unirá al extenso grupo de famosos que serán papás durante los próximos meses, como la actriz María Adánez o a los que ya lo han sido, como la cantante Edurne.

Canco Rodríguez y su mujer, la bailarina Marta Nogal, llevan casados cuatro años, aunque el inicio de su relación se remonta al año 2007. La pareja contrajo matrimonio en la ciudad de Barcelona, concretamente en la Torre del Pi, en Premià de Dalt. Festejaron una ceremonia civil en la que estuvieron rodeados de todos sus seres queridos, además de por muchos compañeros de profesión del actor, como Adrían Lastra, Fran Perea, Luz Valdenebro o Iván Massagué. Con la llegada de su primer hijo, Canco y Marta le pondrán la guinda a su duradera historia de amor.

A través de su perfil de Instagram, Rodríguez se encargaba de anunciar la feliz noticia y aseguraba que ambos "están muy felices". El intérprete colgaba una divertida imagen junto a su mujer, que encontrareis en el vídeo que os dejamos un poquito más arriba. Además, confesaba que es ahora cuando empiezan a surgirles las primeras dudas típicas de los padres primerizos. “Ahora toca estudiar a ver que significa colecho, muselina, blw, meconio y otras cien mil palabras que me tienen así 😳", comentaba el actor.

Canco también ha aprovechado la publicación para sincerarse del todo: “No puedo calcular la de meses, días y horas que hemos compartido papel y lápiz pensando y escribiendo distintos espectáculos ♥️ Proyectos individuales, donde el uno acompaña al otro y el otro acompaña al uno ♥️ Pero sin duda esta es nuestra primera creación conjunta y no podemos estar más ilusionados”.

Las muestras de cariño hacia la pareja no dejaban de sucederse. Pepón Nieto, Hiba Abouk, Patricia Montero, Manel Fuentes o Elena Furiase son solo algunos de los famosos que no tardaban en felicitar a los futuros papás. Así como varios compañeros suyos de 'Tu Cara Me Suena', programa de Antena 3 del que Canco formó parte en la quinta edición.

