El canario Alberto García, nuevo Míster España

Alberto García, natural de Lanzarote, con 24 años y 1,90 metros de estatura, ha sido seleccionado de entre los 52 candidatos que han optado a ser elegidos como el hombre más bello de España.

Como primer finalista, ha sido seleccionado el representante de Toledo, David Hernández, de 28 años y 1,88 metros de estatura, y como segundo, el aspirante de Córdoba, Rafael López, de 24 años y 1,85 metros de altura.

En la última fase del certamen, han quedado también como finalistas los representantes de Cádiz, Granada y Navarra. Previamente, el aspirante de Jaén, Rubén López, ha sido elegido el favorito del público; el representante de Cuenca, Miguel Ángel Sánchez, Míster Simpatía; y el de Navarra, Mario Plagaro, ha sido seleccionado Míster Elegancia.

El nuevo Míster España, militar de aviación, se ha mostrado "muy nervioso" y "muy contento" por haber recibido un título que no se "esperaba". "Es un sueño que jamás pensé que podía cumplir. Al principio pensé que no me iba a tocar, me vi con uno o dos puntos, pero luego lo he conseguido. Ha sido una votación muy ajustada", ha expresado Alberto García.

El jurado encargado de elegir al nuevo Míster España ha estado presidido por el periodista español Javier de Montini, quien ha estado acompañado por la presentadora Alicia Senovilla; la directora de la revista Nuevo Vale, Sigrid Cervera; el periodista de Diez Minutos, Daniel de la Iglesia; y la directora de la revista Ecos de Toledo, Mar Gómez Illán.