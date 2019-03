La caída de Cristina Pedroche

Ser tan aventurera y amar tanto el deporte suele tener consecuencias o sino que se lo digan a Cristina Pedroche.

Desde hace tiempo la presentadora se ha convertido en toda una amante del deporte: running, yoga… Han sido muchas las ocasiones en las que Pedroche ha compartido con sus followers instantáneas practicando deporte, pero en esta ocasión, la imagen que ha compartido la colaboradora de 'Zapeando' ha sido un tanto diferente.

Pedroche ha colgado una foto donde muestra las heridas de sus piernas tras una caída que ha sufrido haciendo deporte: "Pues sí...me he caído! Jajaja No importa las veces que te caigas sino lo rápido que te levantes no? #Pedrochetocha #Pedrochetorpe". ¡Esa es la actitud!