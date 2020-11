Los detalles de la nueva canción de C Tangana que hacen pensar que trata sobre su relación con Rosalía

C. Tangana acaba de lanzar ''el tema más importante de su carrera''. Y es que, esta medianoche Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, y ahora en transición hacia 'El Madrileño', presenta lo que promete ser su mejor canción: 'Tú me dejaste de querer'. Un nuevo single que cuenta también con las voces de La Húngara y El Niño de Elche, del que ya ha dejado un adelanto del videoclip en sus redes y con el que vuelve a apostar por un toque de lo más flamenco.

Sin embargo, lo que más expectación ha creado, ha sido un detalle de lo más curioso que ya en 'Demasiadas mujeres', el single con el que arrasaba recientemente, sorprendió a sus fans debido al gran parecido entre Rosalía, con quien terminó su historia de amor hace poco más de dos años, y una de las chicas que aparece en el videoclip.

Y es que son muchas las especulaciones que se han desatado con este pequeño adelanto de su prometedora canción donde muchos de sus seguidores aseguran que en su nuevo vídeo aparece literalmente la doble de Rosalía.

Pero además de las teorías acerca de la letra y de la figurante del videoclip, también ha llamado especialmente la atención el hecho de que durante el vídeo se enfoca a un avión que aparece volando, así como el hecho de que el artista también aparece en uno, un posible guiño al tema de su ex, 'Con Altura'. ¡Dale al play para verlo todo!

