Bustamante también tiene su opinión respecto a la cobra de David Bisbal a Chenoa

No queda nadie que no haya opinado sobre si hubo o no hubo cobra de David Bisbal a Chenoa durante el concierto de ‘OT: El Reencuentro'. Han hablado los protagonistas, algunos de los compañeros de edición y hasta los políticos. No hay persona que no haya comentado en estos últimos días el temazo de la semana.

Y si ya habíamos escuchado dar su veredicto sobre el tema a Manu Tenorio, Natalia y Nuria Fergó que estuvieron en El Hormiguero, el que faltaba por hablar era Bustamante que, en entrevista con Chance, también ha sido preguntado respecto al tema.

“Eso de la cobra es una falta de respeto y una barbaridad”, ha dicho el cantante al respecto. Sobre si hubo cobra, ha dicho: “No. No voy ni a comentar eso y además no soy portavoz de nadie”, sentencia.

El cántabro tiene un recuerdo maravilloso de esa noche y prefiere no entrar al trapo: “Todo divino, todo maravilloso, estamos felices. Muchísimas gracias a todos lo que lo hicisteis posible, por la atención y el cariño”. Y es que Busta, tras la inolvidable noche vivida, publicó unas bonitas palabras en sus redes sociales: “Realmente cuando piensas en todo lo vivido, en todo lo que ha pasado, me nació escribir el mensaje”.