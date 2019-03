Buenas razones para estar soltera en Navidad

¡CELEBRA LAS FIESTAS POR TODO LO ALTO!

Lo sabemos, de primeras, no suena como el planazo que tenías pensado pero no sabes la de cosas que vas a poder hacer estando soltera y ola de marrones que te vas a quitar de encima como por arte de magia. ¡Vive la vida, baby! Aquí van unas cuantas razones que te harrán darte cuenta de que ser single en Navidad no es tan terrorífico como lo pintan.