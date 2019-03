El ‘buen rollito’ continúa día y noche en el Festival de Cine de Málaga 2013

Durante esta semana, la ciudad de Málaga no pliega su alfombra roja para seguir recibiendo día tras día a nuestras celebrities patrias. ¡Y no sólo eso! Sino que además las calles de la ciudad andaluza están inundadas de rostros conocidos que no paran de disfrutar del ‘buen rollito’ que se respira en el ambiente.

Así hemos pillado a Aura Garrido, Miguel Ángel Muñoz y Pablo Rivero pasándolo en grande en plan ‘chupi pandi’, ya que estaban presentado la película Viral. Un film cuyo tema principal corre a cargo de los chicos de Auryn, que no dudaron en derrochar simpatía con sus fans firmando autógrafos y echándose fotos sin parar.

Pero por la noche, nuestros famosos patrios dejaron sus looks casual en el armario para vestirse de largo y lucirse sobre la alfombra roja. Así nuestra bloguera Ana Fernández posó guapérrima con un vestido palabra de honor en cuero negro. También impresionante estaba Juana Acosta, con un original modelito en blanco.

En la recta final de esta 16º edición, el Festival de Cine de Málaga sigue en su máximo apogeo y los VIPs saben bien cómo sacarle provecho de día y de noche…