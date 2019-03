Borja Thyssen y Blanca Cuesta no están invitados a la comunión de Carmen y Sabina, las hijas de Tita Cervera

Esta semana, Vanitatis lanzaba la noticia de que el próximo 30 de mayo la familia Thyssen se reuniría al completo de nuevo por un motivo muy especial: la comunión de Sabina y Carmen, las hijas de Tita Cervera, en Andorra. El portal aseguraba que Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta estaban en la lista de invitados, pero al parecer la pareja se ha sorprendido un poco.

El primogénito de la baronesa y su mujer se enteraron por el citado medio de la celebración y, por consiguiente, no han recibido ningún tipo de invitación por parte de Tita: "Te juro que no tenía ni idea, así que es de cajón pensar que no estaremos en la Comunión. Primero, porque no nos han invitado; y, segundo, porque si lo hicieran a día de hoy tampoco iríamos", ha comentado Borja en su entorno.

Aunque se han quedado de piedra, el hijo y la nuera de Carmen Thyssen no han querido darle más importancia al asunto. A pesar de que la relación sea ahora más cortés debido a la cercanía a la que viven en las casas que se han comprado ambas partes en Andorra, las diferencias familiares entre ellos son bien conocidas por todos.

"Borja tiene muy claro que no piensa acudir a la Comunión sin su mujer e hijos. Siempre se ha puesto firme a la hora de colocar en su lugar a Blanca y aunque en el último minuto su madre le llame para que esté a su lado, su respuesta será negativa. Una Comunión es un acto familiar y hay que avisar con tiempo y más ellos que tendrían que organizarse con los niños para viajar a Andorra", ha explicado un amigo cercano. ¡Una pena!