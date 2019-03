Borja Thyssen y Blanca Cuesta no esperan su quinto hijo

Borja Thyssen y Blanca Cuesta no están esperando su quinto hijo, así lo ha confirmado la nuera de Tita Cervera a Vanitatis, que ha declarado que: "Los bebes siempre son bienvenidos, pero para nada estoy embarazada. De verdad que no es así. Nos encantan los niños, pero confirmo que no estoy esperando ninguno".

Los rumores salieron a la luz tras ver las primeras imágenes de Borja Thyssen, Blanca Cuesta y sus cuatro hijos: Eric, Enzo, Sacha y Kala, de vacaciones en Ibiza. La delgadez de Blanca, que solo lucía una pequeña tripita redonda, hizo saltar las alarmas en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Después de unos meses entre Andorra e Inglaterra, la pareja se encuentra de vacaciones familiares en uno de sus rincones favoritos de España, las Islas Baleares. La semana pasada se les pudo ver cenando en Puerto Portals, en Mallorca, la misma zona en la que estuvieron cenando la Familia Real al completo. Sin embargo, su primer destino de la época estival fue Cerdeña, donde pasaron unos días con la baronesa Thyssen.

Borja, Blanca y los cuatro hijos tienen prevista una mudanza a la capital de Reino Unido, Londres, donde ya tienen un colegio para los niños y el lugar donde comenzará una nueva vida para los Thyssen, según informó la Baronesa a la revista ¡HOLA!