Borja Sémper y Bárbara Goenaga esperan su primer hijo juntos

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco y la actriz vasca que dio vida a Inés Saavedra en la serie ‘Amar es para siempre’, han querido llevar el embarazo en la más absoluta discreción.

Sin embargo, tras hacerse eco en los medios de comunicación la noticia, Bárbara lo ha hecho oficial en su cuenta de Instagram: “No era nuestra intención contarlo porque creemos que hay cosas que pertenecen a cada uno, pero parece que algunos la palabra "privacidad" no la tienen en sus diccionarios, y como apellido llevan "cotilla". El caso es que antes de que saquen una fotopotxa, prefiero deciros que no me he pasado con los bocadillos Y que está todo bien”.

A este mensaje le acompaña una foto de la pareja donde se muestra feliz e ilusionada con la llegada de su futuro bebé.