El bonito detalle con el que la madre de David Delfin lleva siempre a su hijo con ella

David Delfín fallecía a los 46 años el 3 de junio de 2017 a causa del cáncer que padecía. Su pérdida dejó un vació enorme en el mundo de la moda y en todos aquellos amigos y familiares del diseñador.

Ahora, en el primer aniversario de su fallecimiento, David Delfín ha recibido la Medalla de Oro de Marbella, en su Málaga natal. La encargada de recibir este galardón ha sido su madre, María González, quien lo recogía muy emocionada.

En el evento, María ha hablado para el medio 'Jaleos' donde ha comentado que le da mucha pena que este título haya llegado a su hijo tras fallecer: "Mi pena es que han dado más medallas a otras personas de la ciudad, y estaban aquí todos vivos. David la ha recibido después de fallecer y eso me da mucha lástima", decía en el Teatro Ciudad de Marbella.

Además, la madre de Delfín ha revelado que su hijo siempre va con ella pues lleva parte de sus cenizas en una bonita cruz que lleva colgada: "Mira dónde llevo a David. Me han hecho esta cruz y dentro van sus cenizas. Es una manera de tener más cerca de mí a mi niño, que se me fue ahora hace un año", comenta al medio anteriormente citado mientras no para de tocar su cruz.

Cruz en la que la madre de David Delfín lleva sus cenizas | Gtres

María también llevaba uno de los bolsos del modisto pertenecientes a su última colección, con el que también lo ha querido recordar. Junto a ella estaba su hija mayor y hermana de David Delfín, Rosa, quien iba vestida con un precioso diseño del diseñador.

María González, madre de David Delfín | Gtres

Rosa ha comentado que tras el evento iría con sus hermanos a un sitio que no podría desvelar para recodarle de una manera íntima en esta fecha tan señalada.