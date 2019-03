Las bodas de Pippa Middleton y Risto Mejide, los problemas de salud de María Teresa Campos y la reconciliación de Mar Flores y Elías Sacal

Hola adelantó esta semana su salida al lunes pero no podemos dejar de hablar de la portada de la revista que se ha volcado de lleno con la boda de Pippa Middleton y James Matthews. Muy sonrientes los novios se casaban el sábado 20 de mayo y, junto a ellos, podemos ver a Kate Middleton, muy elegante de rosa empolvado, y a los pequeños pajes, los príncipes George y Charlotte.

Por otro lado, la publicación nos deja con ganas de ver más sobre la boda de Risto Mejide y Laura Escanes, de la que ofrecerá más detalles en su próximo número. Aun así ya podemos ver a la novia con su primer vestido de Rosa Clará, así como al presentador y publicista con traje de rayas diplomáticas.

La salud de María Teresa Campos es el tema que tiene en vilo tanto a sus hijas como a sus seres queridos en la revista Lecturas. Su dura lucha por recuperarse del ictus no está siendo tarea sencilla, y es que sus problemas de visión le impiden caminar. En esta revista también hablan sobre la parte más polémica de la boda de Laura y Risto, ya que su padre no aprueba este matrimonio y no asistió al enlace, así como ningún miembro de su familia paterna. Por último, Eliad Cohen habla sobre el duro golpe por el que tuvo que pasar: “Mi pareja murió en un infarto en la cama”.

La revista Semana saca en portada a las hermanas Campos bajo el titular: “Es pronto para saber si quedarán secuelas”. Junto a ellas, una sonriente Pippa el día de su romántica boda y, en la misma portada, Carlota Corredera, que vuelve a hablar sobre su lucha contra los kilos de más: “Estuve a punto de tirar la toalla”.

La sorprendente reconciliación de Mar Flores y Elías Sacal es la portada de Diez Minutos. La revista les ha pillado juntos durante unos románticos días en la Costa Azul. Por otro lado, Álvaro Muñoz Escassi reaparece en España, mientras que Maximiliano, el hijo de Bigote Arrocet, visita a María Teresa en el hospital.

La revista Cuore se vuelca con la operación bikini de Rosa López y saca las fotos de su rutina diaria. Junto a ella podemos ver la imagen más sexy de Miguel Ángel Silvestre, que aumenta aún más las ya subidas temperaturas, y Paula Echevarría, que se encuentra inmersa de lleno en el rodaje de Velvet Collection.