La boda sorpresa de Cristina Pedroche y David Muñoz

Ya lo anunció la propia Cristina Pedroche: su boda se celebraría antes de fin de año cuando menos lo esperásemos y sería de lo más sencilla, sin etiquetas, en vaqueros y zapatillas. ¡Y así ha sido!

La presentadora y David Muñoz se dieron el ‘sí quiero’ el pasado sábado 24 de octubre por la mañana en una divertida ceremonia celebrada en la intimidad del ropero de su casa ante un notario. Como invitados solo estuvieron los padres de los contrayentes.

La boda fue casi ‘inesperada’ para los propios novios que no esperaban tener los papeles en regla tan pronto, por lo que no quisieron esperar ni un día más para hacer realidad su sueño de casarse lo antes posible.

La novia iba vestida con una sencilla blusa sin mangas, vaqueros y sus zapatillas de correr favoritas a juego con las de su ya marido. El único adorno que llevaba era el collar que le regaló su abuela con su nombre, ya que hace algo más de un año que falleció y para Cris fue un golpe muy duro.

Después de la ceremonia, el chef se fue a trabajar a su restaurante y Cris a comer a casa de sus padres, donde el menú fue ensalada de pollo y un bizcocho de chocolate.

“Quizá no es la boda soñada por las niñas, pero ya habrá tiempo de celebrarlo. Lo importante en esta vida es ser feliz y yo desde que le conozco soy muy feliz. Tengo muchas ganas de vivir, de amar y de comerme el mundo… pero siempre de su mano”, confesaba en exclusiva a Hola la feliz recién casada.

En las imágenes de la ceremonia que podemos ver en la revista, Pedroche y David se muestran muy felices y emocionados durante la original ceremonia, en la que no faltaron toques de humor como dos maxi lápices con los que firmaron los papeles que les convirtieron en marido y mujer.

Ahora el feliz matrimonio se encuentra en la India, pero no de luna de miel: “Estamos en viaje de negocios de David, así que esto no cuenta como viaje oficial. ¡Ojalá podamos sacar tiempo para tenerlo! Pero tampoco me precoupa mucho. Yo con tenerle cada día ya es demasiada miel”, declara Cris.