La boda de Rocío Carrasco y Fidel, la reconciliación de Chabelita y Alejandro y la entrevista de la madre de la hija de Álvaro Muñoz Escassi

El exclusivón de la semana lo trae la revista ¡Hola!: resulta que tras 16 años de relación… ¡Rociíto y Fidel se casan! Que sí que sí, que la boda se celebrará en primavera en una ceremonia íntima y la hija de la Jurado ya sabe cómo será su vestido de novia.

La señora que aparece con cara de 'susto' en la revista Semana no es otra que Mercedes Barrachina, la madre de la hija ‘ya no secreta’ de Álvaro Muñoz Escassi. La mujer, que ha visto filón en esto de las portadas ‘made in Spain’, cuenta la verdad: según ella, Álvaro hizo un año caso a su hija y luego desapareció. Es más, le parece surrealista que ahora la quiera tanto.

Las fotos en exclusiva de unos felices Chabelita y Alejandro protagonizan la revista Diez Minutos. ¿Y a qué viene tanta alegría? Os preguntaréis… Pues las sonrisas son fruto de la reconciliación. ¿Es que habían roto? No, porque Alejandro es un santo varón y ha perdonado a la hija de la Pantoja su infidelidad con Diego Amador.

La cara de tristeza de María Teresa Campos, que pasa por su peor momento, aparece en la portada de Lecturas. Además, el nuevo novio de Belén Rueda que, tras su ruptura con el francés con el que mantenía una relación, ahora pasea de la mano de un empresario leonés. Y también en esta portada vemos a una feliz Raquel Mosquera, que acaba de convertirse en madre de un niño llamado Romeo. ¡Enhorabuena!

Las adictas a los alimentos supernutritivos se convierten en las protagonistas de InTouch. Beyoncé o Jennifer Aniston se encuentran entre estas famosas que los consumen cómo si no hubiera mañana… Además, Vicky Beckham se ha tenido que tragar sus palabras porque a pesar de decir que ella no contrata a modelos esqueléticas, todo lo contrario pudimos ver en sus desfiles en Nueva York.

En In Touch también tenemos a Kylie Minogue enamorada de nuevo, como era de esperar, de un yogurín 20 años menor que ella. Y lo más fuerte de todo: que Cristiano Ronaldo ha contratado a Madalina Ghenea o, lo que es lo mismo, la doble de su ex, Irina Shayk, para su nuevo anuncio. Vaya, vaya, parece que CR7 no logra olvidar a la que fuera su novia…

El buenorro del marido de Elsa Pataky, Chirs Hemsworth, es examinado al detalle en Cuore. La revista estudia los sospechosos ‘bultos’ que aparecen por su cuerpo y los llama ‘deformidades sexys’. ¿Deforme Chris?