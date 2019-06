Atracciones, los Beckham y retoques estéticos, los últimos detalles de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Pilar Rubio y Sergio Ramos ultiman los detalles para el gran día. El próximo 15 de junio la pareja se dará el ‘sí, quiero’ en la catedral de Sevilla sobre las 5 de la tarde, de hecho se han variado los horarios de forma excepcional del monumento eclesiástico ya que, de cara a los turistas, en vez de cerrarse a las 18 horas como acostumbra, será a las 16,30 cuando cierre sus puertas.

Después los invitados se desplazarán a la finca que el futbolista tiene en el municipio de Bollullos de la Mitación, donde estos días no para de entrar y salir gente ultimando los preparativos. Entre ellos, tal y como informa el portal Vanitatis, los novios estarían montando para diversión de sus invitados un parque de atracciones, además de una enorme carpa para los conciertos, en la que se espera la actuación de AC/DC, y hasta un autódromo, lo que viene a ser un circuito de carreras para competiciones de automovilismo y motociclismo.

Tras siete años juntos y tres hijos en común, la suya va a ser una boda inolvidable. Incluso se afirma que asistirán invitados de la talla de David y Victoria Beckham, además de Shakira y Piqué, que, al igual que el resto de asistentes, tendrán que ponerse la calcomanía personalizada en forma de unicornio que los futuros marido y mujer han distribuido con sus invitaciones para que nadie ajeno a la enlace se cuele en la boda.

En las tarjetas también han indicado que los hombres deberán ir de riguroso chaqué, mientras que las mujeres no podrán llevar colores como el rojo, el verde, el naranja, el rosa o el blanco. Los menores de 18 años no podrán asistir al enlace y tampoco serán bienvenidos los móviles y cámaras de fotos, accesorios con los que no se podrá entrar en la boda.

Además, en estos últimos días los protagonistas se han estado sometiendo a diferentes tratamientos para lucir impecables en su gran día. Así, por ejemplo, Pilar ha estado acudiendo a la clínica Yébenes para fortalecer su vientre tras haber dado a luz a sus tres hijos, y en una de sus últimas fotos compartidas en redes sociales muchos seguidores apuntaron a que se podría haber realizado un aumento de labios. Por su parte, Ramos aparecía esta semana más rubio que de costumbre, y es que el futbolista se ha dado unas mechas.