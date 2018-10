La boda de Ortega Cano, el regreso de Álex Lequio y la demanda de Rocío Carrasco

La revista Hola nos trae en exclusiva las declaraciones de Ana Obregón, que habla por primera vez de la enfermedad de su hijo, Álex Lequio. La actriz y bióloga da todos los detalles de cómo han sido estos siete meses en Nueva York luchando contra el cáncer que detectaron al joven de 26 años. Además, las exclusivas fotografías de la boda de Ortega Cano y Ana María Aldón, donde en portada podemos verles acompañados por Rocío Flores y Gloria Camila.

La que no asistió al enlace es Rocío Carrasco, que se convierte en la protagonista de la portada de Diez Minutos. Al parecer, la hija de Rocío Jurado demandará a Olga, la mujer de Antonio David Flores, a la que le pide 100.00 euros. En esta revista vemos además las fotografías en exclusiva de Miguel Ángel Silvestre apasionado con su nueva novia, los detalles de la guerra entre Elena Tablada y David Bisbal y los looks a examen de Begoña Gómez.

Semana también nos trae exclusiva: Terelu Campos vuelve a pasar por quirófano para someterse finalmente a una doble mastectomía. En esta portada vemos también a Álex Lequio que ya está en España tras siete meses de tratamiento en Estados Unidos, y los verdaderos motivos del enfrentamiento entre Tablada y Bisbal.

Isa Pantoja es la gran protagonista de Lecturas, donde revela en exclusiva: “Mi madre lloró y me pidió perdón”, tras reencontrarse con ella después de salir en el reality en el que estaba participando. Por otro lado, Isabel Gemio revela el drama de la enfermedad de su hijo, Rocío Carrasco recibe un varapalo judicial y Álex Lequio de nuevo en España.

La revista Cuore nos revela el doble tatuaje de Aitana y junto a quién se lo ha hecho, además de los mejores looks del Festival de Cine de San Sebastián y David Bustamante y Yana Olina juntos de la mano, a pesar de que no paran de insistir en que no están juntos y tienen el corazón libre.