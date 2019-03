La boda de la influencer María Fernández-Rubíes a la que no faltaron María Pombo o Grace Villareal

María Fernández-Rubíes es una de las influencers españolas con mayor número de seguidores. Por eso que, desde que anunciara su boda el pasado mes de julio, todo el mundo estuviera expectante ante el gran día.

Y por fin llegó. El 24 de febrero se daba el ‘sí, quiero’ con su chico, el odontólogo Manu Losada. Para la ocasión la novia eligió un vestido de corte clásico de From Lista With Love, que acompañó con un abrigo de volantes y cola, aunque prefirió prescindir del velo. El pelo lo llevaba suelto con ondas al agua y como joyas llevó unas de la firma Suárez, hechas a medida con motivo del gran día. El ramo de eucalipto y hortensias blancas atado con una cinta rosa de terciopelo, complementaba el look.

Al enlace no faltaron por supuesto otros rostros conocidos como los de las it girls María Pombo, con traje de Ze García, o Grace Villareal, de mostaza con total look de Intropia Official. Ambas compartieron imágenes del enlace, que se celebró en Casa Mónico, a diez kilómetros de la capital.

Ahora la pareja iniciará esta nueva etapa estrenando casa, la que precisamente les está construyendo Pablo Castellano, el novio de María Pombo.