Se filtran imágenes del interior de la fiesta de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Pilar Rubio y Sergio Ramos se han convertido en marido y mujer este sábado 15 de junio en una ceremonia celebrada en la catedral de Sevilla. La boda ha sido de trascendencia nacional y algunos detalles como el vestido de la novia o el traje del novio han interesado a todo el mundo.

Incluso los looks de los invitados, algunos de ellos no respetaron el protocolo de estilo impuesto, han sido comentados. Si hay algo que la pareja había aclarado desde el principio, eran las fuertes medidas de seguridad: No querían teléfonos móviles durante la fiesta posterior a la boda.

¿Se ha cumplido esta norma? Lo cierto es que no y algunos invitados lograron grabar el interior, como es el caso de la ex Miss Mundo Carla Barber, Victoria Bechkam o Lorena Gómez, la novia de René Ramos. Dale al play al vídeo de arriba para poder ver un recopilatorio de los vídeos y las imágenes que se han filtrado.

