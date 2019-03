Sevilla congregó ayer un enlace por todo lo alto que hoy es lo más comentado del mundo del corazón. Así, el 7 de octubre se casó en Sevilla Kiko Rivera con Irene Rosales en una boda que estuvo repleta de sorpresas por lo que la emoción estaba asegura, tal y como desvela la revista ¡Hola¡ en su página web.

Como era de esperar la música iba a ser uno de los elementos principales del enlace, así Kiko quiso sorprender a su ya mujer cantándole ante todos los invitados un tema compuesto exclusivamente para ella. En vez de dedicarle unas palabras ha decidido cantárselas: "Vive tu vida conmigo, en las buenas y en las malas estaré contigo", dice parte de la canción.

Después, otro de los momentos que causó más lágrimas entre los asistentes fue la sorpresa que el novio quiso darle a su Isabel Pantoja, quien no pudo parar de llorar desde el minuto uno. Y es que la cantante fue sorprendida con la actuación de un mariachi que cantó Amor eterno, un clásico de Juan Gabriel, gran amigo de la artista.

Además, otro de los momentos más esperados del día era el reencuentro entre Isabel Pantoja y los hijos de Paquirri, Fran y Cayetano, que al parecer fue muy cordial: "un reencuentro muy educado porque yo respeto a la madre de mi hermano”, señaló Fran. Unas palabras que ha corroborado el diestro tras la ceremonia cuando salía a atender a la prensa: "Venimos a estar con mi hermano y eso está por encima de todo".

Pero, si hubo un acontecimiento que nos ha extrañado y que causó sensación en la boda fue el precioso discurso que Isa Pantoja le dedicó a su hermano, quienes no estaban pasando por su mejor momento tras un verano de conflictos: "Por muy diferentes que seamos te quiero en mi vida. No me hubiera perdonado nunca no haber venido a tu boda y sé que tú no me hubieras dejado perdérmela. Has sido la persona más importante de mi vida hasta que nació Alberto, mi héroe, y sé que seguiremos entendiéndonos y queriéndonos a partir de ahora".

Por el momento no hemos podido ver a los novios en su gran día, pero si tenemos las imágenes de algunos de los invitados VIPs que iban llegando al lugar donde se celebró la boda entre los que se encontraban: Falete, Raquel Bollo, Anabel Pantoja, Luis Rollán o Tamara Gorro entre otros muchos.