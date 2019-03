Tras comprometerse hace unos meses la popular bloguera Aida Domenech, más conocida como Dulceida, y su novia Alba Paul ya han pasado por el altar este fin de semana para darse el 'sí quiero' en una preciosa boda en la playa donde han estado rodeadas de sus mejores amigos y familiares.

El encargado de oficiar y casar a las novias ha sido el actor de 'Física o Química' Javier Calvo acompañado por el músico Carlos Sadness. Por su parte, Alba llegó primero al altar sonando de fondo el tema 'Let it go', de la película 'Frozen' de Disney. Mientras que Dulceida apareció del brazo de su padre mientras se oía la canción 'I Don't Wanna Miss a Thing' de Aerosmith.

La firma de moda Ze García ha sido la encargada de diseñar los trajes de novia de ambas. Alba se decantó por un traje blanco de chaqueta pantalón con top de profundo escote. Y Dulceida llevo dos vestidos para su gran día.

Uno más señorial para la ceremonia formado por una espectacular falda de tul y escote palabra de honor de forma redonda que conjuntó con una tiara en la cabeza. Para después lucir otro maravilloso vestido en el banquete repleto de encaje con la espalda al aire y un poco de cola.

Tanto la influencer como parte de los invitados han compartido imágenes y vídeos de la boda en las redes sociales donde se les ve muy felices disfrutando de este día que recordarán para siempre.