La boda de Cristina Pedroche y David Muñoz, la entrevista de la madre biológica de Chabelita y Blanca Suárez y Joel Bosqued pillados juntos

No sabemos por qué Naty Abascal es la que sale ocupando la portada de Hola a lo grande porque, sin duda alguna, la gran protagonista de la revista es… ¡Cristina Pedroche! Y es que la colaboradora de Zapeando anuncia bodorrio inminente con David Muñoz, es más, hasta enseña el anillo de compromiso y cuenta todos los detalles de la proposición matrimonial. ¡Desempolvemos las pamelas que el enlace se celebra en ná de ná!

Y si con esto no has tenido suficiente, espera a ver lo que nos trae Lecturas: la madre biológica de Chabelita habla por primera vez, y suelta: “Solo quiero verla y darle un abrazo antes de morir”. Desde luego, tenemos que mirar la portada dos veces para distinguir quién es quién, porque madre e hija son como dos goticas de agua. Un nuevo varapalo para la familia de Isabel Pantoja que no sabemos cómo afrontará este momentazo. ¡La cosa está que arde!

Ya llevamos dos exclusivas y llega una tercera: Raquel Mosquera, o esa señora que podría ser lo mismo la bruja Lola que Natasha Dastrovia, presenta en sociedad a su hijo Romeo. Raquel ha decidido que nada mejor que echarse todo el potingue que tenía en la cara y sacar a relucir sus dotes de peluquera en su propia cabellera, para posar de esta guisa en la revista Semana. Raquel, chiquilla, no hacía falta parecer una reina poligonera…

Y si no teníamos suficiente con lo anterior, ahora llega la exclusiva remate de los remates. Se venía rumoreando en los últimos días y ahora podemos confirmar que es verdad: Blanca Suárez y Joel Bosqued están juntos y muy revueltos, y así lo demuestra la revista Cuore, que ha visto entrar y salir de casa de la actriz durante todo el fin de semana a Joel. El que fuera novio de Andrea Duro y Ana Rujas, ahora ha conquistado a Blanca, que la hacíamos con Dani Martínez, pero se ve ve que al final se ha decantado por este atractivo jovenzuelo.

Y con Blanca Suárez abre también la revista Diez Minutos, con más fotos de la nueva parejita del otoño que nos ha dejado ojipláticos. En estas imágenes podemos ver a Blanca y Joel con palomitas y refresco en mano para disfrutar de una sesión de cine. ¡Una cita en toda regla!

Ya para rematar y aflojar este ritmo apoteósico de exclusivas que hemos tenido, InTouch nos trae en portada uno de esos temillas que a la revista le gusta tanto: los famosos que adelgazan a la fuerza, es decir, que o se quitan kilos de encima o pierden el trabajo.

Además, los vídeos porno caseros de JLo que están a puntito de ver la luz, los problemas matrimoniales de Beyoncé y Jay Z, y la pillada a Jim Carrey, que estuvo de fiesta dos horas después de que su ex novia anunciara su suicidio.

En fin amigos, ahora ya que lo sabemos todo podemos disfrutar del miércoles tranquilos… ¡Hasta la semana que viene celebriteros!