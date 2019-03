Una boda, un bautizo y un encuentros los auténticos protagonistas de la semana

Se ha casado en Jerez de la Frontera Eugenia, la segunda hija de Bertín Osborne, con Juan Melgarejo. Después del derroche de horterismo de la semana pasada, se agradece ver una boda elegante y sin gente que no va de lo que no es. Aunque todas las revistas ofrecen imágenes de los novios, es Hola la que ofrece en exclusiva las fotos más íntimas del momento: la novia con su familia antes del enlace, los novios casándose, y, como no, del posterior banquete...

¿Quieres ver la entrada completa del Blog Sin Azúcar?