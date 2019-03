Lolita pasa por el altar por segunda vez, pero en esta ocasión por lo civil. “No me caso por la iglesia porque ya lo hice con Guillermo Furiase, padre de mis hijos, y no voy a anular un matrimonio en el que fui feliz”, declara la cantante a la publicación explicando el porqué de no tener una boda religiosa.



Veinticinco páginas dedica '¡Hola!' a este momento tan especial en la vida de la cantante y el actor cubano. Un amplio reportaje en el que podemos ver cómo se prepara la novia antes del gran momento o cómo fue la fiesta posterior al enlace. Una boda paso a paso con el Castillo de Viñuelas como decorado de excepción.



Ante 400 invitados, Lolita lució un vestido en gasa de seda rosa pálido, con escote en 'V' y cuerpo trapeado, con bordado en un tirante y falda de varias capas, de Pronovias, y con dos originales tocados. El novio, por su parte, vistió un traje de lino blanco roto, que combinó con complementos color burdeos, como homenaje a sus raíces caribeñas.



La novia estuvo acompañada por toda su familia y sus amigos más allegados en este día tan especial. Marta Sánchez, Vicky Martín Berrocal, Antonio Carmona,.... hasta la Duquesa de Alba quiso estar presente en este día tan especial para la hija mayor de Lola Flores.



En el completo reportaje de la revista '¡Hola!', la novia posó orgullosa junto a sus hijos. Fue el menor, Guillermo, el que acompañó a su emocionada madre hasta el altar, mientras sonaba la voz de Antonio González, ‘El Pescailla’,entonando ‘Sabor a mi’. Una emoción que se repitió en varios momentos más de la ceremonia.



Un día muy especial para la cantante y en el que estuvieron muy presentes sus padres y su querido hermano Antonio: “Los que estáis aquí es porque os queremos, y quería compartir esta segunda boda con mis hijos, mi hermana, con mi familia y con mis tres ángeles, que están en el cielo mirándonos”, afirmó Lolita entre lágrimas para concluir la ceremonia.



Posteriormente, todos los invitados disfrutaron de una fiesta por todo lo alto donde la familia Flores quiso regalar a los novios numerosas sorpresas. Muchos se animaron a subir al escenario a cantar, a bailar... Un día en el que todos los allí presentes se contagiaron del arte y la alegría que siempre desprende la familia Flores.