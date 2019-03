La boda de Alba Carrillo y Feliciano López, el descuido de Paula Echevarría y la crisis sentimental entre Chabelita y Alejandro Albalá

Lo que nos quedaba por ver del bodorrio de Alba Carrillo y Feliciano López nos lo cuenta Hola al detalle. ¡Hasta tres veces que se cambió de vestido la modelo! Y el pequeño Lucas, hijo de Alba y Fonsi Nieto, ejerció de segundo padrino, más mono…

Además, nuevos detalles sobre el romance de Eugenia Martínez de Irujo y José Coronado y, además, los cuerpazos de Paula Echevarría y Xisca Perelló mientras disfrutan de sus vacaciones bajo el sol.

El culebrón protagonizado por Lolita Flores y su ex, Pablo Durán, no piensa dejar títere con cabeza. La ex pareja no para de lanzarse puyitas y se pasean por las revistas del corazón diciéndose unas cosas muy feas. Ahora es el cubano en la revista Semana el que no se muerde la lengua a la hora de decir: “Lolita me echó de casa”.

Un cariñoso y familiar Nacho Vidal posa junto a su mujer e hijos en la portada de Lecturas. ¿Quién diría que la estrella porno puede protagonizar una imagen tan idílica? Eso sí, el actor lo deja claro: “Mis hijos no saben a qué nos dedicamos”, porque su mujer también trabaja en lo mismo.

Por otro lado, una Chabelita con mirada perdida en el infinito como si estuviera la mar de pensativa, también aparece en esta portada. La pobre, al parecer, todavía sigue esperando la llamada de su madre, Isabel Pantoja, desde la cárcel. Así que entre eso y que podría haber roto con su novio Alejandro, la chica no está pasando por su mejor momento.

Embarazadísima aparece Raquel Sánchez Silva en la revista Diez Minutos. La presentadora, que tendrá gemelos, disfruta de unos días de relax en la paradisíaca isla de Formentera. En bikini, Raquel luce su enorme tripa de embarazada en la recta final de su embarazo. Y es que nada como la playa para desconectar: “Siento que mis hijos se relajan en el mar”.

Las celebrities que practican ejercicio en la ciudad protagonizan la portada de InTouch. Claro, que con estos calores, no sé yo cuántos de ellos estarán haciendo deporte en estos momentos…

Pero la revista nos trae otros dos temas más candentes que las altas temperaturas de julio: por un lado, las locuras de belleza de JLo que necesita diez asistente las 24 horas. Y por otro lado, Intouch revela que Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, está hasta el moño: la actriz no puede más y le pide 216 millones de dólares por el divorcio. ¿Irá esto en serio?

Por último, la revista Cuore nos trae un ‘pezoning’ protagonizado por… ¡Paula Echevarría! A ver, es normal, una está en la playa, con su bikini, entre las olas y, como a cualquier vecina del quinto, pues se le puede remover la parte de arriba y dejar al descubierto un ‘pezonismo’.

También en Cuore, Dani Martín no tiene en mente para nada a Blanca Suárez mientras se divierte con tres chicas y, por otro lado, la ya mítica celulitis de las celebrities.